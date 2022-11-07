Російські загарбники продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу українців, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.



Сьогодні росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.



За даними Генштабу, окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію російської федерації. Так, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю.

До примусової евакуації до Московської області готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З Каховки переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад.



Окупаційна влада Херсонської області штучно створює неприйнятні умови для проживання місцевим жителям, відключає електропостачання та зв'язок. У такий спосіб вони штовхають людей виїжджати зі своїх будинків.



Російські військовослужбовці не припиняють мародерство та пограбування місцевого населення та об'єктів інфраструктури, продовжуються вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на територію російської федерації.



Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, у ніч проти 6 листопада в Голій Пристані знищено запаси палива рашистів.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогові 9 ударів. Уражено 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони збили літак Су-25.



Нагадаємо, загальні втрати особового складу російських військ в Україні вже перевищили 76 тисяч людей.

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