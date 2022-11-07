530 окупантів та 19 бойових броньованих машин: названо втрати ворога за добу
росія продовжує зазнавати втрат на всіх ділянках українського фронту. Минулої доби ще 530 російських військових ліквідовано в Україні. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали близько 76460 осіб, повідомили у Генштабі.
Крім особового складу, росіяни втратили на полі бою:
- танків — 2771 (+6) од.,
- бойових броньованих машин — 5630 (+19) од.,
- артилерійських систем — 1782 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1472 (+7),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4199 (+8) од.,
- спеціальної техніки — 157 (+2).
Найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні заявив, що росія концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. І якби не іранські поставки зброї агресору, наша країна була б зараз ближчою до миру, повного розв'язання продовольчої кризи, ближчою до стабілізації на енергоринку.
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