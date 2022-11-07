Окупанти накрили «Градами» Дніпропетровщину, а в окупованому Донецьку вночі розцвіла «бавовна» (відео)

У ніч на 7 листопада російські окупанти, застосувавши РСЗВ «Град» та важку артилерію, завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко.

«Завдали ударів з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах — Мирівській та Марганецькій. Люди неушкоджені. Масштаби руйнувань з'ясовуються , — розповів він.

За словами Резніченка, в решті районів області ніч пройшла під звуки сирен, проте обстрілів не зафіксовано.

Не менш напруженою була ніч і в тимчасово окупованому Донецьку: там після нічної «хлопки» спалахнула адміністрація залізниці.

Причому хто стоїть за обстрілом, поки що не зрозуміло — можливо, це зробили самі сепаратисти чи росіяни з метою звинуватити українські війська.

Коли будівля охопила масштабну пожежу, загарбники довго не могли почати гасити її через відсутність води.

Невдача з ліквідацією НП визнали пропагандисти. Вони розповсюдили кадри з місця події.

Згодом пожежникам вдалося підключитися до підземного резервуару, і вони почали гасити.

Потужний «бавовну» у Донецьку прокоментував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, поширивши чергове відео.

«Пожежу не гасили, бо в гідрантах не було води… ЧеПушилін, де вода? Україна винна?» — іронічно наголосив він.

Нагадаємо, що поки окупанти обстрілювали міста, ЗСУ ліквідували 30 «кадировців» та знищили велику кількість техніки ворога.

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