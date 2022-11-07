Зараз модно цинічно глузувати з фантасмагоричних заяв дмитра медведєва, колишнього «зіц-президента» росії, нинішня посада якого має класичний статус «поки посидить десь там». При цьому цілком «офіційно». Навіть поточна охорона мєдвєдєва не дуже залежить від його особистих побажань. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник президента України в Криму у 2017−2018 роках Борис Бабін:

«Основні версії українофобії та ненависті до європейської цивілізації мєдвєдєва зводяться чисельними аналітиками та експертами або до його «бажання політичної реінкарнації» або ж — до алкогольного делірію. Проблема в тому що агітувати «виборців» або «впливові політичні кола» серед російських «яструбів» медведєв не може за відсутністю в росії демократичних процедур за визначенням. Ну, а алкоголь чи наркотики, звісно, іноді змінюють свідомість не у потрібний кремлівським демонам бік, але тоді б айфон у пана Медведєва давно відібрали б. Адже його «охорона» пов'язана з його багатьма «злими друзями», з якими він вимушено наразі в «одному човнику». Приклад: тривалий час низка угруповань у Кремлі почала «злив полімерів» через підконтрольні «помийні бачки» щодо дуже цікавої мадам — Тетяни Шевцової, заступниці шойгу «з фінансових питань». Пані Шевцова дійсно є колоритною особою, «успадкованою» шойгу від його попередніка Сердюкова, який колись, працюючи головним російським фіскалом, взяв Шевцову у заступниці, спочатку у податковій, а потім — у російському міністерстві оборони. До речі чоловік Шевцової наразі міцно «сидить на потоках» з «контролю митного транзиту» та «розбудови митних об'єктів». Тобто ця родина російських фінансистів на своє «золоте крісло для манікюра» давно «заробило».

І «все було б добре», пояснює Бабін, якщо б не ганебні поразки росіян в Україні, щодо яких у кремлі шукають цапів-відбувайлів.

«Тут якраз вчасно всплив старий конфлікт між нинішнім „фаворитом“ Мішустіним та Шевцовою, які колись багато чого не поділили, коли Мішустін почав „виходити на орбіту“ як наступник Сердюкова на чолі російських податківців. А тепер Мішустін як прем'єр агресора став „розбиратися“, хто що вкрав у російській армії, та, як завжди, це має завершитися якоюсь ритуальною „публічною поркою“. Ну, може, хтось знову в арктичний водоспад пірне. Питання — до чого тут Медведєв? А його „конкуруючі“ групи почали робити „крайнім“, адже на посаді „зіц-президента“ і Шевцову, і Сердюкова у російське міноборони привів саме він. Те, що потім Шевцова незадорого „продала“ Сердюкова контррозвідці агресора та стала „улюбленою суліко“ для Шойгу, а також послідовно ігнорує і Сердюкова, й Медведєва як „політичного зомбі“, скоро всі забудуть. А ось традиційна табакерка на столі залишиться. Тому позиціонування „гіперпатріота“, що у соціальних мережах бореться із сатаною та Іблісом, для Медведєва цілком „непогана стратегія“. На першому етапі — „хто ж його посадить, він же пам'ятник „патріотам““, а на наступному: „товарищ прокурор, у мене застаріла душевна хвороба, ви що, мій твіттер не читали?“ Ймовірно, медведєв вважає себе непоганим юристом, але у таких справах адвокат Ібліса з нього виходить поганенький. Що на тверезу, що на іншу голову».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у мережі висміяли медведєва, який у дивному вбранні проконтролював виробництво танків.

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