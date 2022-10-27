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«Кульгавий гестапівець»: висміяли медведєва, який у дивному вбранні проконтролював виробництво танків

20:45 27 жовтня 2022
Медведєв на танковому заводі

Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв побував у корпорації «Уралвагонзавод» в Нижньому Тагілі (азіатська частина росії, Свердловська область), де ознайомився з виробництвом танків. Цим візитом він хотів продемонструвати, що росія не має проблем з військовою технікою. Втім, запевнення медведєва не викликали такого резонансу, як одяг, який він обрав для свого візиту.

Пізніше він заявив, що під час його візиту до корпорації «Уралвагонзавод» «обговорювалися питання прискорення поставок техніки військовим для використання під час «спецоперації». Вбрання медведєва, а точніше, його шкіряне пальто, привернуло увагу інтернет-користувачів. «Дмитро Анатолійович був одягнений у шкіряне пальто, щоб легше було залізти на ствол танка чи він когось зображав?» — йдеться у коментарі видання NEXTA, яке опублікувало відео візиту політика.

Деякі інтернет-користувачі асоціювали шкіряне пальто з персонажем серіалу «Алло, алло». Персонаж, про якого йдеться, — Отто Флік, кульгавий гестапівець, який страждав манією стеження і прагнув за будь-яку ціну знищити місцевий опір. Кажуть, що його персонаж був створений на основі поєднання образів реальних людей — німецького військового злочинця Йозефа Геббельса та Арнольда Тохта (агента гестапо з фільму «У пошуках втраченого ковчега» про Індіану Джонса).

За підсумками візиту на танкобудівну корпорацію дмитро медведєв опублікував у телеграмі пост, в якому послався на повідомлення про проблеми росії з військовою технікою, а точніше, її нестачу.

Американський Інститут вивчення війни (IWS) наприкінці вересня писав про те, наскільки сильна путінська армія.

«Уявлення про те, що росія має резерви солдатів, готових воювати, не має нічого спільного з реальністю. Перебіг війни дотепер доводить, що світ вже давно переоцінив силу російської армії», — заявив аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

Про слабкий стан російської армії свідчить і той факт, що новобранців відправляють на фронт лише після місячного навчання і без військового досвіду. Також не бракує повідомлень про те, що вони погано екіпіровані.

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