Втрати рашистів можуть бути більшими: український журналіст підрахував загиблих росіян

У російській пресі з’являються новини про загиблих росіян з «тижневим» або навіть 2−3-тижневим запізненням. Згідно з офіційною інформацією Генштабу, українські захисники знищили понад 75 тисяч окупантів, проте журналіст спільноти InformNapalm Антон Павлушко вважає втрати більшими. У цьому, пояснює, йому допоміг «медальний залік».

«Нарешті росіяни почали виписувати „Ордена Мужества“ з номерами більше 100 тисяч — перший в колекцію потрапив орден за номером 100 464 від 20.10.2022, — каже Антон Павлушко. - Весь вересень-жовтень ми носились в районі 90 тисяч, зараз пішли перші шестизначні нагородження. Нагадаю, що „Орден Мужества“ видають практично всім знищеним російським кадровим військовим. Війну ми почали десь з позначки у 75. Зараз дійшли до 100 тисяч. Чи це значить, що знищено „всього“ лише 25 тисяч росіян? А як же заявлені ЗСУ 70+ тисяч знищених росіян? Насправді все набагато складніше. Загалом статистика від ЗСУ дуже наближена до реальності. Також цікаво зазначити, що цей орден було виписано не номерним указом президента Путіна, а від імені командувача угрупування військ „Центр“. Тобто, це наслідки указу Путіна від 07.10.2022 про можливість виписувати нагороди наказами командувачів».

За словами журналіста, збільшується кількість нагороджень, тому відволікати президента на кожні посмертні списки вже не будуть.

«Так само робив Сталін у розпал війни — у 1941−1942 рокахі було полегшено видачу орденів та медалей на місцях. Це потім призвело до того, що штабісти деяких підрозділів виписували собі по три по ордени „Красной звєзди“, і пішла ледь не торгівля нагородженнями. Але крок росіян зрозумілий. Темп втрат та боїв зростає, тому треба оперативно і багато нагороджувати».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біля Сватово на Луганщині росіян знищують сотнями, а уцілілі ховаються.

339

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram