39.86 / 40.63 39.09 / 40.06
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Призвемо 300 тисяч комарів»: Резніков потролив росіян

14:50 8 листопада 2022
Резніков

Міністр оборони Резніков потролив представника росії при ООН василя небензю, який нещодавно заявив, що Україна може розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.

«В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву «Москіти проти московитів», — написав Резніков у Twitter.

Нагадаємо, 28 жовтня постійний представник росії в ООН василь небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть «розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами».

«Згідно з описом такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер із великою кількістю комарів — переносників інфекцій і вивільняє їх. Під час укусу комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань», — сказав тоді небензя.

До речі, це вже не перший раз, коли небензі дістається на горіхи. Так, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно відреагував на результат росії під час голосування резолюції Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження незаконних «референдумів».

118

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

Наталія Єгорова

Згадала модельне минуле: колишня дружина Кличка знялася напівоголеною

зодіак

Грошовий гороскоп від ясновидиці: хто зі знаків зодіаку точно розбагатіє у 2023 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту