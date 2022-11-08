«Призвемо 300 тисяч комарів»: Резніков потролив росіян

Міністр оборони Резніков потролив представника росії при ООН василя небензю, який нещодавно заявив, що Україна може розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.

«В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву «Москіти проти московитів», — написав Резніков у Twitter.

Нагадаємо, 28 жовтня постійний представник росії в ООН василь небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть «розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами».

«Згідно з описом такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер із великою кількістю комарів — переносників інфекцій і вивільняє їх. Під час укусу комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань», — сказав тоді небензя.

До речі, це вже не перший раз, коли небензі дістається на горіхи. Так, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно відреагував на результат росії під час голосування резолюції Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження незаконних «референдумів».

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