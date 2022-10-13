«Скільки, ви кажете, проголосувало за росію?»: Кислиця з біноклем іронічно відреагував на результат рф

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно відреагував на результат росії під час голосування резолюції у Генеральній Асамблеї ООН щодо засудження незаконних «референдумів». Про це чиновник написав у Twitter.

«О, Боже! Я не можу розгледіти! Скільки, ви кажете, проголосувало за росію? 4? Оце так!» — написав Кислиця, додавши своє фото з біноклем.

12 жовтня Генасамблея ООН на засіданні ухвалила резолюцію із засудженням незаконних «референдумів», які росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Нагадаємо, 10 жовтня виступаючи у Нью-Йорку після ранкового масованого ракетного обстрілу центру Києва, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розповів, що під час цього нападу загинув член його родини.

«Моя країна зазнала нападу, мої близькі родичі перебували у житловому будинку, який зазнав атаки. Вони не змогли піти у бомбосховище, оскільки не було електрики. Росія вже вбила члена моєї сім’ї, і цій жорстокості немає кінця», — розповів постпред.

Тоді ж він вказав на кривавий слід, що тягнеться за російською делегацією.

«За російською делегацією, коли вона входить до Генеральної Асамблеї, залишається кривавий слід; і зал наповнений запахом людської плоті, що тліє», — емоційно вказав Кислиця.

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