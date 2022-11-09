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Будуть прильоти та жертви: відома тарологиня зробила застереження для мешканців Києва

9:48 9 листопада 2022
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Відома українська тарологиня Людмила Хомутовська, яка попередила про можливість диверсій у Криму та важкий тиждень у Запоріжжі, розповіла про те, що чекає на жителів столиці.

Прогноз вона зробила в етері однієї з радіостанцій.

«Чи будуть у Києві „прильоти“ до кінця наступного тижня? Будуть. Чи буде якась розруха? Я думаю, буде. Тут навіть обіцяють якісь жертви. Тому сказати, що у нас спокійно по Києву не можу. Що буде зі світлом по Києву? Його більш-менш утримають у такому ключі, як зараз є», — сказала Хомутовська.

На уточнююче питання ведучого, чи йдеться про масові жертви, Хомутовська відповіла негативно: за її словами, жертви не будуть масовими, але люди все ж таки загинуть.

Раніше Людмила Хомутовська заявила, що найближчого понеділка 14 листопада буде масований ракетний обстріл України. Вона уточнила, що росіяни продовжать бити по енергетичних об'єктах, щоб залишити нашу країну без тепла й світла на зиму.

Нагадаємо, тарологиня з Миколаєва Анастасія вважає, що найбільша загроза для українських міст — це внутрішні зрадники. За її прогнозом, цього тижня можливі атаки росіян по всіх великих містах України. Крім того, загостриться ситуація довкола Херсона.

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