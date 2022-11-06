Таролог та відома волонтерка з Миколаєва Анастасія за допомогою карт спрогнозувала ситуацію в Україні від 6 до 11 листопада. Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці в ютубі.

«Щодо Києва, загроза є, але ті засоби ППО, які знаходиться в столиці, повинні відбити все, бо випала карта переможця, — каже Анастасія. — В області працюють над підсиленням оборони блокування ударів. Але це станеться трохи пізніше. А ось цього тижня не все може спрацювати. Ба більше, на Київщині є багато зрадників, які й наводять удари.

По Херсону — ситуація невдовзі загостриться, проте зможе вирівнятись на користь ЗСУ. Є тема контрнаступу, повернення під контроль, але це буде великою ціною та силою. Русні дали командири наказ відійти задля збереження сил, що вони й зроблять. Підтримки та допомоги у них на даній ділянці фронті нема і вже не буде.

Жителям Нової Каховки слід готуватись, що там буде непросто, туди окупанти стягуватимуть всі сили. Будуть контрдії та вивільнення території. Крім того, будуть жертви серед населення. Загалом ППО може відпрацювати щось у Миколаєві, але ймовірні і влучання. Карти кажуть, що буде якась допомога щодо вирішення цих ударів. Розслаблятись тут не можна ніяким чином.

За Запоріжжя зараз ведеться багато розмов серед високопосадовців й буде робитись все, щоб якнайшвидше захистити його. Але головна проблема міста — зрадники. Їх, на жаль, забагато на квадратний метр. На ЗАЕС буде щось летіти, аби пошкодити її ще більше, і це додасть проблем з водою та світлом. Й щось навіть наші військові відіб’ють. Карти кажуть, що окупанти ведуть ідіотські дії і тут переможців нема. Українська влада вчергове звертатиметься до міжнародної спільноти після чергових ударів.

У Дніпрі бачу можливі влучання по об’єктах інфраструктури цього тижня, але більшість з них наші бійці відіб’ють. Йдуть розмови про підсилення ППО в Кривому Розі, але до вирішення даного питання, на жаль, реалістичні ракетні удари по цивільним будинкам.

Місто Нікополь — все ще лишається важко, ситуація без змін. Поки що нема адекватного шляху вирішення цієї небезпеки, який би влаштував всіх. Найбільше небезпека Харкова — зрадники, попри пережите, вони продовжують здавати позиції рашистам. На Волині є об’єкт, який цікавить ту сторону. Гарантувати, що по ньому вдарять, не можу. Бо рішення окупантами ще не прийнято".

Щодо Львова, то таролог закликає жителів бути вкрай обережними, адже карти попереджають, що буде забагато ракет та дронів, відповідно ППО не зможу всі відпрацювати.

«На Львівщині теж є вогонь, є місце, яке русня хоче обнулити, спалити, — прогнозує Анастасія. — У Вінниці є група осіб, яка перекидає дані, й це може призвести до жертв. В області можуть схопити когось зі зрадників. Хмельницький — буде прилітати. Можливо це буде вночі, є натяк на злиття даних. В Закарпатті диявол більше сидить всередині, не можу сказати, що тут нема захисту. Тут є певні внутрішні проблеми, вони стосуються коштів».

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