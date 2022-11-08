Український таролог Людмила Хомутовська, яка раніше заявила про близьке звільнення Херсону, за допомогою карт дала прогноз чого очікувати українцям впродовж 8−13 листопада й закликала їх не ігнорувати сигналів повітряних тривог, адже тиждень буде непростим.

«На Волині ситуація більш-менш нормально, так само у Луцьку. Картка «сімка жезлів» каже, що в разі ворожої атаки ППО гарно спрацює. Рівненська область, я не можу сказати, що все буде добре, можуть занадто активізуватись рашисти по вашому напрямку, вірогідні прильоти. Активізувалась Чернівецька область, у місті велика напруга, так що не розслабляйтесь. Вінницька область — максимальна активність, можливі прильоти. Знову запускатимуть ракети та дрони по Києву та області, й, на жаль, мають бути прильоти, бо випали «важкі карти». По Чернігову поставили захист, але він не достатньо добрий, тому ховайтесь в укриття. У Сумській області бачу армагедон, прилетять ворожі снаряди. Величезна напруга на Полтавщині, хочу, щоб спрацювала система захисту, у самій Полтаві більш спокійніше. Харківська область — поки тиші там немає, але активність менша ніж минулого тижня. А ось у Харкові та Дніпрі будуть прильоти. У Дніпропетровській області — стабільно тяжко, нічого там не зміниться, будуть агресивні обстріли. Рашисти добиватимуть те, що ще не добили. Запоріжжя — дуже поганий тиждень, ні однієї гарної карти. Сказати щось про тишу — тут себе не поважати. Херсонська область, як лінія війни, там все активно, і при тому безкінечний вогонь, який тільки може бути. Тому безпека людей під питанням… У Криму бачу максимальну активність, побережіться. Будуть обстріли, випала карта «Диявол», щось недобре робитимуть за спинами людей. тобто самі щось максимальне велике і страшне зроблять, а можуть звинуватити Україну. Зазначу, що ця так звана «спецоперація» прийшла до нас теж через карту «Диявола», — заявила вона.

У Кропивницькому, за словами таролога, можливі прильоти. На жаль, важко буде і в Миколаєві, ба більше, там рашисти планують залишити людей взагалі без води.

«Будуть робити все, щоб почалась міграція людей. Дуже поганий тиждень і для Миколаївської області, готуються провокації для картинки на рашистських ЗМІ. Хороший захист на Одещині, то ж цілком реально, що ворожу техніку знищать», — прогнозує Хомутовська.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на 8 листопада.

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