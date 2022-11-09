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Події

Поселять рашистів: у білорусі шукають житло для мобілізованих окупантів

21:15 9 листопада 2022
російська армія

У Гомельському районі триває підготовка місць проживання для російських військових. Джерело, пов'язане з Гомельським районним виконавчим комітетом, повідомило ресурсу Флагшток, що керівники сільрад району отримали припис підготувати місця для проживання російських військовослужбовців. Наразі ведеться пошук і підготовка місць їхньої можливої дислокації. Час прибуття та кількість російських військовослужбовців джерелу невідомі.

За інформацією видання, наразі на території Гомельського району місцеві жителі не фіксують масового прибуття російських військових або їхньої техніки.

Тим часом, місцеве видання «Гомельский Маяк» повідомляє, що у районі триває відправлення призовників на строкову військову службу до лав збройних сил білорусі та в органи прикордонної служби. Відомо, що призов триватиме до 30 листопада.

Нагадаємо слова президента Литви Гітанаса Науседи, який не сумнівається — дії росії в білорусі доводять, що мінськ бере участь у війні в повному обсязі.

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