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«білорусь у повному обсязі бере участь у війні проти України», — президент Литви

21:00 24 жовтня 2022
президент Литви Гітанас Науседа

Гітанас Науседа не сумнівається — дії росії в білорусі доводять, що мінськ бере участь у війні в повному обсязі.

«Бачимо рухи в білорусі, які доводять, що частину мобілізованих військових направляють або збираються їх послати воювати в Україну через територію білорусі. Це очевидні докази, що ця країна у повному обсязі бере участь у цій війні. Тобто, стає відповідальною точно так само, як і росія за наслідки цієї війни, — цитує його слова видання delfi.lt. — кремль формує в білорусі спільні групи російської та білоруської армій. москва перекидає в країну не тільки військових, а й військову амуніцію».

З огляду на активне залучення білорусі у військові дії, президент Литви ще раз закликав до посилення санкцій щодо режимів кремля і мінська.

«Ось чому ми вважаємо, що слід далі боротися за посилення санкцій. Я думаю, що ті санкції, які ми застосували, вже дають результат і в росії значно менші можливості фінансувати цю війну. Однак для того, щоб повністю перепинити і бажання, і можливості продовжувати здійснювати широкомасштабні операції в Україні, ми маємо перейти до дев'ятого пакету санкцій», — повторив президент.

Нагадаємо, що після незаконної анексії чотирьох областей України Брюссель на початку жовтня ухвалив щодо росії восьмий пакет санкцій. Він розширює торговельні обмеження щодо москви, запроваджено також санкції щодо ще кількох десятків осіб. Серед нових санкцій згадуються «стелі» цін на російську нафту, але вони почнуть діяти, коли про всі деталі домовляться країни Великої сімки (G7).

Нагадаємо також, колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Бресті, представник Об'єднаного перехідного кабінету білорусі, підполковник запасу Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових та земляків у зв'язку з можливою участю країни у війни проти України.

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