Білорусь посилює власна військова активність на фоні агресивної війни росії в Україні.

«Зараз ми отримали все озброєння, яке повинні були отримати від міністерства оборони, і розмістили його на арсеналах, — заявив в інтерв'ю державному телебаченню ont.by начальник цивільної оборони білорусі Вадим Синявський (на фото в заголовку). — Водночас сформовані загони, які разом з військовими можуть бути покликані «захищати вітчизну».

Високопосадовець повідомив також про наявність у білорусі близько 5 тисяч підземних споруд, які можуть бути використані як бомбосховища. Тим часом білоруська прикордонна служба заявила, що посилила свої підрозділи на кордоні «у зв'язку з активізацією розвідувальної діяльності з боку України». Раніше в неділю росія відправила до білорусі перші з 9000 солдатів для об'єднаних сил. Минулого понеділка білоруський лідер олександр лукашенко оголосив про створення спільних з росією регіональних сил для «захисту білоруського кордону з огляду на зростання напруженості».

Лукашенко продовжує заперечувати власні плани нападу на Україну. Навпаки, Мінськ стверджує, що НАТО та Україна планували напад. Напруженість зросла в останні тижні після того, як російська авіація знову бомбардувала Україну з білоруської території. Вже на початку війни російські військові використовували білоруську територію як плацдарм для нападу на Україну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новий пакеті санкцій від ЄС передбачає покарання білорусі за причетність до обстрілів України.

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