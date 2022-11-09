У Харкові водій на смерть збив жінку і втік з місця ДТП, поліція розпочала пошук свідків

В понеділок, 7 листопада, в Харкові під час ДТП було смертельно травмовано 26-річну жінку-пішохода. Як повідомили в поліції Харківщини, все сталося у сутінках, близько 18:45 неподалік будинку № 9 по вулиці Роганській.

Водій транспортного засобу самовільно покинув місце ДТП і тепер поліція здійснює його розшук.

Тож свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також осіб, яким відома інша інформація з приводу даної аварії, або ж у яких є відеозаписи події або відеозаписи до та після ДТП, просять звернутись до правоохоронців за телефоном (093)-000−1601.

Наразі ж слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України.

Примітно, що на тій же вулиці аналогічна аварія сталася і в серпні — за повідомленням місцевих ЗМІ, 31-річний водій Volkswagen Transporter збив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Нагадаємо, днями у МОЗ дали поради пішоходам, як діяти у темну пору доби, щоб стати помітнішим на дорозі для водіїв авто.



385

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram