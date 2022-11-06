Будьте помітнішими: МОЗ дало важливі рекомендації українцям

В Україні через відключення електроенергії у темний час стає дуже небезпечно на дорогах — водії не бачать пішоходів, які вдягнуті у темний одяг без світловідбиваючих елементів.

«Кілька тижнів із настанням темноти українські міста частково занурюються в темряву. Зменшення рівня освітлення, а також масове відключення світлофорів, суттєво впливають на безпеку дорожнього руху і збільшення кількості аварій. За даними Патрульної поліції Києва, кількість пішоходів, які загинули внаслідок ДТП, зросла на 25 відсотків», — зазначають в Міністерстві охорони здоров'я.

Для того, аби зберегти своє життя, громадянам радять зробити так, аби їх було помітно на темних дорогах:

надавати перевагу світлому (яскравому) одягу;

обов’язково використовувати світловідбивні елементи — флікери (вони збільшують видимість пішохода в кілька разів); вішати їх на сумки, рюкзаки, одяг (бажано — на висоті стегна);

бути дуже уважними на дорозі, завжди переконуватися у безпеці своїх дій;

переходити проїжджу частину у встановлених місцях, підсвічувати дорогу ліхтариком; перш ніж іти, переконатися, що водій вас побачив;

відмовитися від використання навушників на вулиці, не відволікатися на телефон;

навчити дітей безпечній поведінці на дорозі, супроводжувати їх та уважно стежити, щоби вони не вибігали на проїжджу частину.

Світлий одяг та світловідбивні елементи дозволяють збільшити дистанцію, з якої вас помітить водій.

Фото МОЗ

Нагадаємо, що днями на Одещині у ДТП потрапив пасажирський автобус сполученням Одеса — Варна. Автобус перекинувся, кількох пасажирів шпиталізували.

Фото з мережі

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