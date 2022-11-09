Відключення світла: у Києві запустили сервіс для юридичних осіб

Кияни вже звикли дізнаватися про періоди планового відключення світла з інтернет-ресурсів компанії ДТЕК «Київські електромережі». Нині ж енергетики поширили практику попереднього інформування й на юридичних осіб. Тобто тепер простежити, коли вимкнуть живлення у кафе чи в офісі, зможуть також власники бізнесів.

Як повідомили у ДТЕК «Київські електромережі», нині до графіка потенційних відключень додано майже 10 тис. адрес юридичних клієнтів, що розміщені в будівлях з окремою адресою від багатоквартирного будинку, які раніше не були внесені до бази стабілізаційних відключень.

Тож актуальний графік відключень світла можна знайти на сайті постачальника за посиланням.

Зазначимо, що планові відключення світла 9 листопада тривають в усіх регіонах України, проте в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях ситуація є найбільш критичною.

Раніше у «ДТЕК» не виключали й варіанту, коли столиця може повністю залишитися без світла в зимовий час.



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