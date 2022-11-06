Евакуація Києва через блекаут: у ДТЕК розповіли, в якому разі це можливо

В Києві, де 6 листопада продовжуються відключення електроенергії, не можна відкидати повного відключення електромережі (блекауту) в разі нових російських обстрілів. В залежності від ситуації відновлення електрики може зайняти як і годину, так і більше, що під час морозів може призвести й до евакуації. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, блекаут може статися лише у тому випадку, коли автоматика без попередження буде вимикати систему.

«Блекаут — це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об'єктів генерації до точок споживання», — пояснює він.

Простими словами, коли відбувається таке перевантаження, то це можна порівняти з випадком, що й у квартирі — «пробка вимикається».

«Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від'єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла», — зазначає Сахарук.

Він припускає, що у Києві у разі нових обстрілів блекаут може статися.

«Київ і область — якщо будуть нові обстріли, то виключати таке вимкнення автоматики не можна. Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому — вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту», — звертає увагу Сахарук.

Він пояснює, що якщо спрацює автоматика і буде джерело живлення, яке дасть можливість заживити Київ, то це питання однієї години. Але, якщо не буде цього джерела живлення і його треба буде надавати через відновлення підстанції чи лінії, це вже не година.

«Особливо якщо температура за вікном буде „мінусова“. Тобто це питання опалення. В цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож в такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення», — зазначив Сахарук.

Як писали «ФАКТИ», раніше мер Києва Віталій Кличко не виключив, що місто внаслідок атак росіян може залишитися без води, світла та зв'язку та заявив, що прораховуються всі сценарії реагування.

Фото: Pixabay

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