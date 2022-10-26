У Києві знову почали вимикати світло: що відомо

Рано вранці у середу, 26 жовтня, у Києві вкотре розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії.

При цьому мешканців домоволодінь розбили на три групи, повідомили у компанії «ДТЕК Київенерго».

«Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна відключатиметься у певний проміжок часу. Вам не потрібно шукати адресу у списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку та побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня», — додає прес-служба ДТЕК.

Графік адрес можна дізнатися за посиланням (можлива похибка в часі в межах 30−40 хвилин).

В окремих випадках відключення може тривати довше 4 годин через масштабність пошкоджень енергосистеми.

Також у ДТЕК попередили і про можливі аварії на розподільчих мережах внаслідок перевантаження або, наприклад, ушкодження сторонніми особами.

«Якщо у вас після відключення за графіком не з'явилося світла — просимо повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережах Facebook. Ми зробимо все необхідне, щоб оперативно усунути аварію та повернути вам світло», — додали в компанії.

У той же час деякі споживачі почали висловлювати заперечення тому, що відключення проводяться не відповідно до публікованого раніше графіка, на що енергетики дали пояснення.

Зазначимо, що військовий експерт Олег Жданов не відкидає, що російський кривавий диктатор путін може спробувати повторити атаку на енергооб'єкти України за аналогією з 10 жовтня.

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