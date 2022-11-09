Ведучий Радіодиктанту Роман Коляда не стримав сліз від щемливого тексту про дім: його житло вщент знищили окупанти

Традиційно 9 листопада, у День української писемності, ось уже українці 22 роки поспіль пишуть Радіодиктант національної єдності. Цього року його читала народна артистка Ада Роговцева. Ведучим ефіру на каналі «Суспільне Мовлення» був Роман Коляда.

Після фінального прочитання тексту він не зміг стримати сліз, адже зміст дуже близький йому, як і тисячам українців, постраждалих від війни.

Текст диктанту «Твій дім» написала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю, а в декого умістилася в дорожню валізу.

Будинок Романа Коляди був знищений вщент російськими окупантами. У фіналі ведучий зізнався, втираючи сльози: «Я ще протримаюся 20 хвилин, а потім піду пореву».

Його підтримала колега, тележурналістка Інна Москвіна, будинок якої в Ірпені також постраждав від рук рашистів.

«Ромо, я теж розчулена. Твій дім, я знаю, повністю зруйнований, а мій саме такий, як у тексті: «Пошрамований і беззахисний під час великої біди», — сказала Інна.

Нагадаємо, окупанти повністю знищили будинок телеведучої Анни Панової.

Нічого не залишилось від родинного дому Валерія Харчишина в Гостомелі.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram