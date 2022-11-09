Що не можна робити в «небезпечну» дзеркальну дату 11.11.2022 та як правильно загадувати бажання

П'ятниця, 11 листопада, буде особливим днем — це чергова «дзеркальна дата», до того ж у нумерології число 11 має сакральне значення.

Вважається, що складені одиниці є чимось на кшалт провідника між двома світами. Тому кожен неправильний крок призведе до негативних наслідків, які можуть збільшитись у геометричній прогресії.

Майте на увазі, що 11 листопада 2022 року заборонено робити таке:

поганословити;

сваритися;

займатися «темними» обрядами та ритуалами;

думати про негативне і робити погані вчинки.

Найголовніша заборона цього дня — бажати погане недоброзичливцям та ворогам.

У той же час дзеркальна дата є найкращим днем, який допоможе залучити до життя позитивні зміни та успіх. Найголовніше — мислити лише позитивно і проводити обряди, які не торкаються чорної магії.

Що можна робити 11 листопада 2022 року

У дзеркальну дату, яка припадає на 11.11.2022, слід:

довіряти своїй інтуїції;

звертати увагу до знаки долі;

бути відкритим для нового;

дивитися на цифри та числа;

слухати себе.

Доля може надсилати багато знаків, які потрібно вміти зчитувати. Наприклад, якщо в цей день випадково поглянути на годинник, а там подвійне число, то це свого роду є знаком долі. Воно може говорити, що людині потрібно зробити паузу і прислухатися до своїх бажань.

Якщо відчувається втома, варто трохи відпочити і розслабитися. Якщо з'явилося бажання побачитися з близькою людиною, слід вирушити на зустріч. Позитивна енергетика будь-якої події подарує сили та натхнення на реалізацію нових проектів.

Якщо людина до себе прислухатиметься, то дзеркальна дата її віддячить. Людина сама не помітить, як у її житті з'являться необхідні люди та приємні моменти.

Дзеркальна дата вважається сприятливим днем для складання карти бажань наступного року. Для початку необхідно зробити колаж із фотографій та детально розписати свої бажання, які мають втілитись у 2023 році. Одноманітну установку на наступний рік потрібно повторити на 11 аркушах паперу. Після цього скласти їх і вимовити такі слова: «Бажання здійснити, бути моїй мрії!»

До півночі всі загадані бажання мають здійснитись.

Важливо слідкувати за часом. Об 11:11 потрібно покласти на стіл гроші і вимовити такі слова: «Гроші до грошей йдуть, множаться, у мене проблеми припиняються «.

Такий самий обряд можна провести ще й о 23:11. Всі заговорені гроші необхідно постійно носити з собою в гаманці, доки не настане нова дзеркальна дата.

Інший варіант побажання: об 11:11 вимовити такі слова: «Все, що заплановано, здійсниться, мій дім і моє життя успіхом наповняться» .

Після цього в житті людини настане низка вдалих днів. Саме тому потрібно завжди вірити лише у краще та відкривати для себе нові таланти.

Нагадаємо, що відомий таролог-нумеролог Людмила Хомутовська зробила застереження для мешканців Києва про «прильоти» ворожих ракет та навіть можливості жертв серед населення.

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