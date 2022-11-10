В Анни Трінчер і Олександра Волошина буде хлопчик

Зіркове пара Анна Трінчер та Олександр Волошин, які одружилися у вересні цього року, заінтригували новиною про поповнення в родині. Кілька днів тому артистка обіцяли зробити сенсаційну заяву. І ось Трінчер опублікувала в Інстаграм світлину, на якій вона позує в обіймах чоловіка, а в руках тримає фото УЗД.

«У нас буде хлопчик», — лаконічно підписала кадр Анна.

В коментарях всі кинулися вітати молоде подружжя з поповненням у родині. І лише уважні, хто роздивився світлину, помытили, що там — зображення кота. Тож таким чином Анна повідомила про появу домашнього улюбленця.

Не всім прихильникам сподобалась така креативність Трінчер. Вони обурюються тим, що Анна спекулює особистими речами заради хайпу.

«Хайп на хайпі. Набридло. Просто відпишусь, бо ця вічна Санта-Барбара вже бісить. Цей постійний хайп, з натяком на вагітність уже реально бісить», — пишуть в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у співачки Світлани Тарабарової буде поповнення в родині. Зірка вагітна третьою дитиною.

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram