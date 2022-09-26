41.37 / 42.39 39.81 / 41.13
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Скромно й без пафосу: Анна Трінчер вийшла заміж

14:06 26 вересня 2022
Анна Трінчер та Олександр Волошин

Популярна акторка та співачка Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Молодята уклали шлюб у Києві скоромно й без пафосу. Від пишного весілля, яке планували заздалегідь, відмовилися через війну. Романтичним відео з церемонії наречена поділилася в Інстаграмі, су проводивши його своєю новою піснею «Лише ти і я».

Для церемонії розпису Трінчер обрала білу асиметричну пісню з напівпрозорим корсетом. Олександр вбрався в класичний чорний костюм та білу сорочку.

Більше подробиць з весілля молодята поки не повідомляють.

Нагадаємо, що Анна та Олександр живуть разом майже два роки. Волошин вразив яскравим освідченням. Але родина Трінчер спочатку не схвалювала вибір доньки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про весілля співака Олександра Кривошапка.

502

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вечеря для м'ясоїдів від Людмили Борщ: все склала в сковороду та забула

Вечеря для м’ясоїдів від Людмили Борщ: все склала в сковороду та забула

салат

«Новий рецепт салату, який з’їдається одразу»: для приготування потрібно лише 5 хвилин

Олег Панчоха

«Рашисти били мене ногами з криками: «С*ка, ты знаешь, сколько колонн наших сгорело?!»: мешканець Чернігівщини дивом вижив в окупації

Гороскоп для Діви

Складний час для Близнюків та різкі зміни в житті Дів: гороскоп на 26 вересня — 2 жовтня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту