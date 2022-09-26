Скромно й без пафосу: Анна Трінчер вийшла заміж

Популярна акторка та співачка Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Молодята уклали шлюб у Києві скоромно й без пафосу. Від пишного весілля, яке планували заздалегідь, відмовилися через війну. Романтичним відео з церемонії наречена поділилася в Інстаграмі, су проводивши його своєю новою піснею «Лише ти і я».

Для церемонії розпису Трінчер обрала білу асиметричну пісню з напівпрозорим корсетом. Олександр вбрався в класичний чорний костюм та білу сорочку.

Більше подробиць з весілля молодята поки не повідомляють.

Нагадаємо, що Анна та Олександр живуть разом майже два роки. Волошин вразив яскравим освідченням. Але родина Трінчер спочатку не схвалювала вибір доньки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про весілля співака Олександра Кривошапка.

502

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram