Життя триває: TARABAROVA втретє стане мамою

Співачка Світлана Тарабарова, яка виховує сина Івана та доньку Марію, знову стане мамою. Артистка повідомила, що знову стане мамою і показала результати тесту на вагітність.

«Життя триває. 3:0», — лаконічно прокоментувала вона новину про поповнення в родині.

Співачка поки не коментує стать майбутньої дитини, термін вагітності та чи буде брати декретну відпустку. Але, судячи із попередніх вагітностей, цей чудовий період завжди йшов на користь її творчим здобуткам — при надії Світлана написала альбом «23:25», випустила кілька пісень та відеокліпів і навіть знялась у реаліті-шоу «Декрет вже не секрет». Тож напевно і зараз будемо очікувати від неї щось цікаве в музичному плані — як каже сама співачка — «Життя триває!».

Нагадаємо, разом із чоловіком Алексієм Бондарем виховують чотирирічного Івана та дворічну Марію. Артистка зізнавалася, що поєднувати роботу та виховання двох маленьких дітей часом дається їй нелегко. Іноді хочеться просто втекти і залишитися наодинці із собою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою. А Святослав Вакарчук вперше розповів про сина та доньку.

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