Не все так просто: українцям підказали, як увійти у додаток «Дія», перебуваючи за кордоном

В застосунку «Дія», де наразі тривають бета-випробування нового сервісу — отримання витягу про місце проживання, можна авторизуватися українцям, які знаходяться за кордоном. Але є нюанс.

«Авторизуватися можна у звичайний спосіб — за допомогою BankID, застосунку банку або через NFC. Нагадаємо, що NFC-чип можна зчитати смартфоном, а міститься він у біометричних документах: ID-картці або закордонному паспорті», — повідомили в «Дії» та додали, що місцезнаходження може впливати на вхід у застосунок.

Якщо зайти в нього не вдається, українцям радять спробувати використати VPN та в місці перебування вказати Україну.

VPN точно потрібен у країнах:

Африки;

Азії;

Південної Америки ;

в тих, які потрапили під ембарго США.

У державах, які не потрапили у цей список, користуватися застосунком можна без обмежень. Втім, якщо є проблеми, то потрібно теж використати VPN.

Нагадаємо, що віднині в усіх управліннях соціального захисту населення можна оформити допомогу ВПО та довідку для перетину кордону людям з інвалідністю, поділившися необхідними документами у кілька кліків через «Дію».

Фото зі сторінки «Дії» у соцмережах



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