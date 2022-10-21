«Папірці» більше не потрібні: переселенці зможуть оформити матеріальну допомогу за документами в «Дії», — Мінсоцполітики

В усіх управліннях соціального захисту населення відтепер можна оформити допомогу ВПО та довідку для перетину кордону людям з інвалідністю з документами у «Дії». Тож не обов’язково мати з собою фізичні документи чи їхні копії. Достатньо поділитись необхідними документами у кілька кліків через «Дію». Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

«Відтепер в управліннях соцзахисту доступний шеринг документів з „Дії“ при оформленні довідки та допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також при отриманні відповідного документу для перетину кордону людьми з інвалідністю. Це стало можливим саме завдяки впровадженню ЄІССС. Ми продовжуємо цифровізовувати соціальну сферу, тож з часом шеринг буде доступний при оформлені й інших соцпослуг, допомог», — заявив заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Щоб поділитись копією документа, потрібно:

• зайти у застосунок «Дія»,

• натиснути на документ, яким потрібно поділитись,

• вибрати штрихкод,

• надати працівнику управління соцзахисту зчитати штрихкод,

• підтвердити запит на передачу копій документів у застосунку «Дія».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як треба діяти, якщо у соцзабезі відмовляються приймати заяву від переселенця.

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