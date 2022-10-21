39.91 / 40.71 38.28 / 39.42
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Папірці» більше не потрібні: переселенці зможуть оформити матеріальну допомогу за документами в «Дії», — Мінсоцполітики

18:52 21 жовтня 2022
Оформлення документів

В усіх управліннях соціального захисту населення відтепер можна оформити допомогу ВПО та довідку для перетину кордону людям з інвалідністю з документами у «Дії». Тож не обов’язково мати з собою фізичні документи чи їхні копії. Достатньо поділитись необхідними документами у кілька кліків через «Дію». Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

«Відтепер в управліннях соцзахисту доступний шеринг документів з „Дії“ при оформленні довідки та допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також при отриманні відповідного документу для перетину кордону людьми з інвалідністю. Це стало можливим саме завдяки впровадженню ЄІССС. Ми продовжуємо цифровізовувати соціальну сферу, тож з часом шеринг буде доступний при оформлені й інших соцпослуг, допомог», — заявив заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Щоб поділитись копією документа, потрібно:

• зайти у застосунок «Дія»,
• натиснути на документ, яким потрібно поділитись,
• вибрати штрихкод,
• надати працівнику управління соцзахисту зчитати штрихкод,
• підтвердити запит на передачу копій документів у застосунку «Дія».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як треба діяти, якщо у соцзабезі відмовляються приймати заяву від переселенця.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Грандіозний обман»: в рф «з&#39;ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

«Грандіозний обман»: в рф «з'ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

Кафе Le Cozy Montparnasse

«путін — х*ло!»: менеджера, який вигнав українок із кафе в Парижі, змусили вимовити знамениту фразу та звільнили

Вивіз полонених

Окупанти, які відступають на Херсонщині, вивозять українських полонених у невідомому напрямку, — правозахисники

Ані Лорак

«Була милою, а стала мілфою»: рашисти висміяли зовнішність Ані Лорак й порадили сідати на дієту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту