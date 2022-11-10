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«Це єдино можливий крок, який міг зробити суровікін», — астрологиня про ситуацію в Херсоні

20:35 10 листопада 2022
Карти таро

9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні сергій суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. У свою чергу Генеральний штаб ЗСУ не спростовує і не підтверджує виведення російських окупаційних військ із Херсона, наступ ЗСУ триває. Що ж відбувається у місті та на його околицях — запитала у карт астрологиня Ірина Звягіна.

«Розклад на ситуацію з Херсоном ставить він більше запитань, ніж відповідей. Це не перемога і не пастка. Це єдино можливий крок, який міг зробити суровікін. Інакше — замерзати без постачання і підтримки під постійним контролем логістики з боку ЗСУ. А ось для України це — відкрита ситуація. Херсон ми насправді отримаємо, коли будуть зроблені нетривіальні ходи нашими військами. Карта Шут добре співвідноситься з квадратом Сонця й Урана в гороскопі Залужного. Щось я читала, що в нього був знак Джокера, здається, у твіттері. І це правильно. Тільки трикстерським чином можна обіграти цю ситуацію. Той самий посил, але причинно-наслідковий, від перевернутої Вісімки Мечів. Це — відкриття проходу. Новий канал, нові можливості», — вважає вона.

За словами Звягіної, виходить відкрита ситуація і відкритий прохід. Далі — правильна, нетривіальна реакція тих, хто з нашого боку веде цю війну.

Як писали «ФАКТИ», окупанти почали знищення Херсона. Вони підірвали котельні та телецентр.

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