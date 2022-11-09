«Можуть створювати хибне враження»: в ЗСУ прокоментували втечу росіян з Херсону

Російські окупанти після підриву на Херсонщині Дар'ївського мосту оголосили про те, що відступають з Херсону. Відповідний наказ віддав міністр оборони росії Сергій Шойгу.

Міністр наказав відступити з Херсону після доповіді командувача окупаційних військ Сергія Суровікіна, який заявив про необхідність прийняти непросте рішення, щоб російські вояки в найближчі терміни змогли зайняти оборону на лівому березі Дніпра.

Українські захисники не виключають провокацій з боку окупантів і створення ними хибного враження про справжні наміри росіян на Херсонщині.



Так прокоментувала «Громадському» заяву росіян про нібито відхід із Херсона керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона нагадала про необхідність дотримуватись інформаційної тиші під час військової операції ЗСУ.

«Тим часом окупанти намагаються заповнити інформаційний простір своїми повідомленнями, щоб підготувати виправдання на випадок стрімкого провалу й дезорієнтувати місцеве населення та Сили оборони України», — пояснила Гуменюк.

Про здачу Херсону ще говорити зарано, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви», — написав Подоляк у Twitter.

Раніше військовий експерт, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що операція зі звільнення Херсона буде складною й не швидкою, попри те, що росія вже кілька тижнів поспіль розповсюджує чутки про нібито намір залишити Херсон.

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