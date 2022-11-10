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Спорт

Рекорд перевершено вдвічі: чемпіонський болід Міхаеля Шумахера продали за шалену суму

21:18 10 листопада 2022
Болід Ferrari F2003-GA

Ім'я семиразового чемпіона світу з автоперегонів класу «Формула-1» німця Міхаеля Шумахера, чий син Мік розбився на швидкості 240 км/год на Гран-прі Саудівської Аравії, і після завершення кар'єри продовжує приносити небувалі гроші.

Влітку нинішнього року на аукціон було виставлено болід Ferrari F300, на якому Міхаель виграв чотири гонки з чотирьох у 1998-му, а цього разу з молотка пішов легендарний Ferrari F2003-GA, який вшосте в кар'єрі приніс німцю титул чемпіона світу в 2003-му. У тому році боротьба за гоночну корону була запеклою, і в підсумку Шумахер, набравши 93 очки, випередив фіна Кімі Райкконена лише на два бали.

За чемпіонський болід покупцю довелося заплатити 14,6 мільйона швейцарських франків (понад 14,8 млн доларів США), повідомляє сторінка аукціону Sotheby's Luxury Week у Twitter. У підсумку попередній рекорд вартості, що належав проданому в 2017 році Ferrari F2001, було перевершено вдвічі!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон «Формули-1» Кімі Райкконен продав за кілька годин елітний спорткар за 2 млн доларів.

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