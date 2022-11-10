Рекорд перевершено вдвічі: чемпіонський болід Міхаеля Шумахера продали за шалену суму

Ім'я семиразового чемпіона світу з автоперегонів класу «Формула-1» німця Міхаеля Шумахера, чий син Мік розбився на швидкості 240 км/год на Гран-прі Саудівської Аравії, і після завершення кар'єри продовжує приносити небувалі гроші.

Влітку нинішнього року на аукціон було виставлено болід Ferrari F300, на якому Міхаель виграв чотири гонки з чотирьох у 1998-му, а цього разу з молотка пішов легендарний Ferrari F2003-GA, який вшосте в кар'єрі приніс німцю титул чемпіона світу в 2003-му. У тому році боротьба за гоночну корону була запеклою, і в підсумку Шумахер, набравши 93 очки, випередив фіна Кімі Райкконена лише на два бали.

За чемпіонський болід покупцю довелося заплатити 14,6 мільйона швейцарських франків (понад 14,8 млн доларів США), повідомляє сторінка аукціону Sotheby's Luxury Week у Twitter. У підсумку попередній рекорд вартості, що належав проданому в 2017 році Ferrari F2001, було перевершено вдвічі!

З World Champion до світового рекорду власника, найбільш успішний Ferrari F2003-GA автомобіль є тепер most valuable сучасний F1 автомобіль в історії. Автомобіль Michael Schumacher їздить на шрифті до свого шеститилітня, що збирається для CHF14,630,000 ($ 14,873,327 USD) в Sotheby's Luxury Week in Geneva. pic.twitter.com/BMUbDSB7pV - RM Sotheby's (@rmsothebys) November 9, 2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон «Формули-1» Кімі Райкконен продав за кілька годин елітний спорткар за 2 млн доларів.

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