Українка Валентина Ковальська встановила світовий рекорд у 48-годинному бігу (фото)

46-річна українська легкоатлетка Валентина Ковальська встановила світовий рекорд у забігу на біговій доріжці, що тривав 48 годин.

На змаганнях, що проходили у польському місті Забже, наша співвітчизниця здолала за дві доби дистанцію у 363 км та перевершила попереднє досягнення, яке належало данці Стіні Рекс, на цілих 23 км.

«У Забже я бігла вже втретє, — поділилася Ковальська в інтерв'ю «Супільному». — Минулого року встановила світовий рекорд, 339 км, але потім датчанка Рекс пробігла на один кілометр більше. Тож цього разу я виходила на доріжку надмотивованою.

На торішньому забігу друга доба далася дуже важко, цього разу все пройшло набагато легше. За три години до кінця спіймала себе на думці: «Як шкода, що все це незабаром закінчиться». При цьому за дві доби зупинялася лише двічі, не більше ніж на 15 хвилин кожен — прийняти душ та перепочити.

У середині березня, після повномасштабного вторгнення росії, я змушена була залишити рідний Миколаїв та виїхати з України. Нині живу у Варшаві. Були дні, коли я не знала, де ночуватиму. Змінила шість квартир. Мене брали тренером до фітнес-центру, але підвів рівень мови. Хоча у побуті спілкуюся вільно: і я розумію людей, і мене розуміють".

Додамо, що друге місце на змаганнях посів ще один українець Олексій Алексєєнко, який за 48 годин пробіг трохи більше ніж 291 км.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український силач на прізвисько Гігант установив новий світовий рекорд.

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