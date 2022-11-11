Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

Чемпіон світу з греплінгу (стиль ближнього бою в єдиноборствах із використанням захоплень), президент федерації панкратіону Забайкалля Олег Сороканюк наклав на себе руки.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, 32-річного спортсмена знайшли повішеним прямо у спортивній залі Чити, де він працював тренером. За версією батька, Сороканюка довели до самогубства слідчі органи, а дружина тренера Дар'я написала на своїй сторінці в Instagram, що чоловіка змінив «один дзвінок від слідчого». Він був фігурантом гучної справи про побої в дитячому таборі «Жемчужина-Чита», на допиті по якому побував напередодні трагедії.

Переслідування тренера почалося після того, як влітку цього року, на тренувальних зборах, один із батьків побачив у свого сина синець на тілі. Розлютившись, батько приїхав до табору з дізнавачем та влаштував розбірки з подальшим відкриттям кримінальної справи. Слідчі розпочали перевірку за фактом перевищення посадових повноважень. Хоча батьки інших учнів писали звернення до прокуратури для виправдовування Сороканюка, результатів це не дало.

У підсумку після походу до слідчого комітету тренер сказав близьким, що справу сфальсифікували й він втомився боротися, а наступного дня його вже знайшли мертвим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий український боксер-чемпіон Володимир Вірчис наклав на себе руки.

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