Графіки не працюють: Київ та область у п'ятницю чекають на екстрені відключення світла

У п'ятницю, 11 листопада, у Києві та області вводять екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних обмежень не працюють.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

За його словами, вночі окупанти атакували енергетичну систему України, тож у столиці вводяться екстрені обмеження.

«Вночі відбулися нові атаки на енергооб'єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах — тобто ми будемо не у графіках», — зазначив він.

У чат-боті «ДТЕК Київські електромережі» повідомили, що також екстрені відключення вводяться і в Київській області.

«У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, поки не діють», — йдеться у повідомленні.

Раніше в «Укренерго» заявили, що 11 листопада діятимуть стабілізаційні відключення у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, у Києві поширили практику попереднього інформування про відключення електроенергії й на юридичних осіб. Тепер бізнес заздалегідь знатиме, коли відключать електрику.

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