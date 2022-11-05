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Україна

В Україні продовжуються відключення світла: в яких областях сьогодні будуть перебої з електроенергією

10:25 5 листопада 2022
електрик

У суботу, 5 листопада, в Україні триватимуть планові відключення електрики. Обмеження діятимуть у Києві та 7 областях.

Про це повідомили в «Укренерго».

Диспетчерський центр «Укренерго» з 6:00 надав операторам обсяги обмеження електропостачання.

Відключення будуть погодинними та діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Енергетики пояснили, що погодинні відключення передбачають щоденні обмеження світла, але за певним розкладом.

Графіки складають оператори розподільних мереж (обленерго) кожної області окремо. Їх мають оприлюднити заздалегідь. Знайти графіки можна на сайтах обленерго.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як створити повербанк для роутера, щоб мати можливість користуватися інтернетом навіть при відключенні світла.

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