«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Відомий астролог Дмитро Уранус, який свого часу «молив» путіна «не поспішати» з підписанням договору про анексію українських територій, вважає, що швидкої перемоги України у війні не буде, а сама війна затягнеться ще мінімум на рік.

Але це буде повна та беззаперечна перемога нашої країни, написав він у своєму Facebook .

«У 2022 році, як і в 1938 році, відбувається з'єднання Місячного Вузла та Урану в Тельці, плюс покриття Урану диском Місяця. Це може через хворобливі процеси реформувати нашу країну до невпізнання, і дати нам нове майбутнє в європейській родині. Але цей же аспект може принести і дуже погану карму Україні, якщо залишити ситуацію як є, без доведення війни до переможного кінця. Уран у Тельці вимагає тотальних змін від України, він не любить заморожувань та напівзаходів. Інакше країну розірве», — попереджає астролог.

Також Дмитро Уранус просить донести «нагору» (до керівництва країни), що у разі «заморозки» конфлікту на нас через 10 років чекає нова війна, порівняно з якою події 2022-го року здадуться «розвідкою боєм».

Якщо ж ворог буде добитий, то на Україну чекає процвітання та допомога всього світу.

Але навіть у другому випадку — коли війна вестиметься до перемоги, на нашу країну чекає чимало труднощів.

Зокрема, є ймовірність великої ракетної атаки ближче до Нового року та Різдва, коли може постраждати не лише енергосистема країни, а й газова розподільча система. Та й у принципі у січні 2023 року продовжуватимуться ракетні удари.

«До березня 2023 року транзитний Сатурн остаточно відійде від з'єднання з Місяцем карти України, і так званий страшний період „Саде Саті“ для нашої країни закінчиться. Звичайні люди стануть менше страждати від обстрілів та руйнувань цивільної інфраструктури» , — додав Уранус.

Також астроексперт поділився низкою попередніх прогнозів, які ще «вимагають уточнення»:

Небезпека з боку Білорусі — ближче до квітня 2023 року, але це буде просто відволікаючий маневр.

Найважчі бойові дії на сході та півдні України — травень та червень 2023 року. Практично всі мобілізовані вороги будуть знищені до цього часу.

Україна виходить на кордон із Кримом — липень 2023.

Можливий початок переговорів про умови капітуляції росії та вирішення кримського питання — осінь 2023 року.

«Мої розрахунки показують, що війну можна вважати виграною в період із січня по квітень 2024 року» , — підсумував астролог.

Додамо, що 11 листопада в чергову «дзеркальну» дату можна загадати бажання про наближення перемоги України.

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