«Тягни час»: астролог розповів, чому «молив» диктатора кремля «потягнути» з підписання договору про анексію

Український астролог Дмитро Уранус виступив із трактуванням астрологічної карти підписання документа про незаконну анексію територій України.

«Слухаючи промову путіна, відстежуючи час і його міміку, я думав про себе: „Ну давай, зроби підписання в момент сходу Плутона, не підведи! Давай, потягни час, і тоді ретроградний Сатурн потрапить до першого будинку карти, тягни, тягни час…“ І він це зробив! Тепер я точно знаю, що немає зараз у нього ніяких кремлівських „астрологів“. Вони б такої карти не допустили», — пише Дмитро у Facebook.

Ця карта, за його словами, є жахливою для росії, і для долі незаконно приєднаних територій. Війна, ізоляція та найважча економічна криза для росії вже гарантовані!

Також у своєму Facebook фахівець пояснює, чому росія перебуватиме під владою смерті та руйнування.

«Вона зараз несе смерть усьому живому. Це країна — в'язниця народів. Її тепер чекає лише гальмування та обмеження у розвитку, крок назад у розвитку, неминуча диктатура та ізоляція. Плутон у поєднанні з АС (+1гр) обов'язково дасть росії важку війну та величезну кількість жертв у найближчий рік, два. Це дуже руйнівний та фатальний аспект для рф з новими захопленими територіями. Також цей аспект Плутона говорить про реальну загрозу застосування росією ядерної зброї. До такого повороту подій слід бути готовими, ймовірність дуже висока», — пише астролог.

Марс на вершині тауквадрату Нептун-Марс-Меркурій означає відсутність об'єктивності та розумності у веденні війни, перевитрату коштів, зниження доходу, дорогу і руйнівну військову «гру».

Ще один важливий набір фінансових аспектів. Ретроградні Нептун з Юпітером, у Другому домі фінансів, одразу в чотирьох опозиціях з ретро Меркурієм, Венерою та Сонцем, у Восьмому домі боргів та фінансових криз. Це показник дуже болючих фінансових наслідків анексії.

«І в результаті, оскільки Меркурій у самому кінці ретроградного руху, у стоянні, він розгорнеться з ретроградного руху на прямий, у прогресивній карті, через 2 роки, у вересні 2024 року. Що може говорити про те, що території все одно будуть втрачені росією, вони повернуться назад до України. Тож думаю, що ці території анексовані росією ненадовго, максимум на 2 роки. А якщо докласти зусиль, то їх буде повернуто і раніше», — припускає фахівець.

У той же час Дмитро Уранус відзначає подію, яка його засмутила напередодні — це підписання Зеленським на ретро-стаціонарі Меркурію заяви про вступ до НАТО у прискореному порядку. Такий Меркурій не сприяє прискоренню процесу.

«Потрібно було почекати кілька днів, 3−4 дні, щоб він розвернувся та розпочав прямий рух. Поспішили з відповіддю… З астрологічної точки зору сьогодні цього не варто було робити. Єдине, що ще можна виправити — офіційно передати цю заявку в офіс НАТО після 2 жовтня», — резюмує фахівець.

Проте ще до подання та розгляду української заявки президенти 9 країн Європи закликали суттєво збільшити військову допомогу нашій країні.

301

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram