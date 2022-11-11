«Гарячий ранок» для зрадників: у Мелітополі підірвали колаборанта — «головного зі спорту»

У тимчасово окупованому Мелітополі, де активно діють українські партизани, підірвали так званого «заступника міністра зі спорту регіону». Вибух пролунав у під'їзді будинку, де мешкав колаборант.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram .

«Гучно і гаряче почався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де жив голова спортивної сфери Андрій Бойко. Доля зрадника поки невідома. Чекаємо на новини від сил опору», — написав Федоров.

Тим часом у Страткомі ЗСУ повідомили, що вибух стався безпосередньо у квартирі зрадника.

«За попередньою інформацією у Мелітополі підірвали колаборанта. Вибух стався у квартирі, де проживає Андрій Бойко», — йдеться у повідомленні.

Квартира Бойка розташована на першому поверсі

Російські пропагандистські ЗМІ також підтвердили інцидент.

«Вибуховий пристрій було закладено в зливовий стік біля козирка під'їзду будинку, в якому мешкає чиновник», — повідомили росЗМІ .

Там повідомили, що колаборант живий, але «трохи контужений». А так звана поліція вже погрожує помститися за Бойка.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про загибель у ДТП кирила стремоусова, призначеного кремлем «заступником голови обладміністрації» Херсонської області .

252

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram