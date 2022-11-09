ЗМІ повідомили про загибель гауляйтера Херсонщини стремоусова

Кирил стремоусів, який зрадив Україну й перекинувся на бік російських окупантів, призначений кремлем «заступником голови обладміністрації» Херсонської області, загинув у ДТП.



Про це повідомив російський Telegram-канал Readovka з посиланням на власне джерело.



«Заступник голови адміністрації Херсонської області загинув у ДТП у Херсонській області. Як саме це сталося — невідомо», — йдеться у повідомленні.

Про смерть «заступника голови херсонської адміністрації» повідомив також військовий кореспондент семен пєгов, який веде telegram-канал WarGonzo. За його словами, загибель стремоусова підтвердив його власний водій.



Інформацію про загибель стремоусова у ДТП підтвердила й призначена росіянами «заступниця керівника військово-цивільної адміністрації» Херсонської області катерина губарєва.



За чутками, разом зі стремоусовим у машині був також військкор «Комсомольської правди» Олександр Коц.

Катастрофа нібито сталася під Геніческом. Подробиці поки що невідомі.

Офіційна влада регіону поки не підтвердила інформацію про смерть стремоусова.

До лютневого вторгнення російської армії стремоусів був регіональним політиком, організатором проросійських акцій. Висувався до Верховної Ради у 2019 році по одномандатному округу та на виборах мера Херсона у 2020. Обидва рази набрав трохи більше 1% голосів.

Після захоплення Херсонської області російськими військами стремоусів був головним речником від росії у регіоні. Він одним з перших повідомив про підготовку анексії Херсонщини.

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