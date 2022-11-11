Людина зникла безвісти: як її дітям чи іншим родичам почати отримувати пенсію та користуватися пільгами

Через війну чимало українців втратили зв'язок з рідними, а частина й поготів опинилася у полоні окупантів і нині офіційно вважаються зниклими без вісти. Тож у Координаційному штабі поводження з військовополоненими роз'яснили, як родичам таких військових і цивільних громадян отримати пенсію по втраті годувальника.



Згідно з опублікованою інформацією, якщо людина зникла безвісти, у членів її сім’ї через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань виникає право на отримання пенсії.



Виплата призначається: дітям до 18 років; дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до закінчення навчання; дітям-сиротам — до 23 років незалежно від факту навчання; чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку; чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності — одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років; батькам і чоловіку або дружині особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні. Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.

Також родичі зниклих без вісти мають право на отримання путівок до санаторно-курортних закладів (з оплатою 50% вартості), 50%-ву знижку на оплату комунальних послуг, право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів, а також на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.



Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Це можна зробити й онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, або ж на порталі «Дія» за посиланням.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли про схеми, до яких вдаються чиновники, аби зменшити рівень ваших пенсійних виплат.

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