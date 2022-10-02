«Обходилися з нами, як з тваринами»: морпіх Діанов розповів про жахливі дні у полоні рашистів

Порушуючи всі міжнародні конвенції, росіяни поводилися з полоненими захисниками «Азовсталі» нелюдяно — роздягали, били, заклеювали рот скотчем і принижували. Про власний досвід виживання в полоні розповів відомий всій Україні морський піхотинець Михайло Діанов, якого звільнили в рамках обміну полоненими з рф.

За словами Михайла в інтерв'ю Sky News, він також перебував у Оленівській колонії, в якій рашисти влаштували пекельний теракт.

У бункері "Азовсталі"

Михайло називає це місце справжнім концтабором, де зокрема на їжу ув'язненим відводили півхвилини.

«За 30 секунд треба було з'їсти все, що можна. Хліб був навмисне дуже жорсткий, хлопці, яким вибили зуби, не встигали поїсти. Було 30 секунд, а потім ти мусиш зупинитися. Потім ти мав одразу встати і бігти. Так було все час», — розповів Діанов.

Коли ж один із полонених підняв із землі якусь ягоду і з'їв її, то отримав покарання — побиття в одиночній камері.

На додачу до голодування полонені страждали від неймовірної тісноти — окупанти тримали в колонії в рази більше осіб, ніж вона повинна розміщувати (замість 150 осіб у блоці їх було там 800).

Відсутня була й медична допомога — на момент здачі в полон Діанов мав зламану праву руку. Окупанти без анестезії провели над нею хірургічну «операцію» за допомогою плоскогубців та без анестезії. А без каркасу за час перебування у полоні кістка виросла півколом.

Рука морпіха після звільнення з полону

Тому тепер йому потрібна нова, вже корекційна операція, яка поки що неможлива через вкрай низьку м'язову масу.

Нагадаємо, раніше про своє перебування в полоні розповів морський піхотинець Артем Дибленко, який також потрапив до числа 215 українських бійців, які повернули з полону.

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