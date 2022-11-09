«Крадуть» стаж та зменшують розмір виплат: названо основні види маніпуляцій чиновників ПФУ при розрахунку пенсій

Багато хто з українців скаржиться на надто низький розмір призначених пенсійних виплат. Як виявилося, до цього може прикласти руку і сам Пенсійний фонд, задіявши один із способів урізання пенсійних виплат. Про них розповіли експерти ресурсу Пенсії онлайн.

Вони нагадують, що розрахунок пенсійних виплат здійснюється на підставі трьох основних складових, а саме середнього заробітку по Україні за 3 попередні роки, коефіцієнта стажу та коефіцієнта заробітку.

У першому випадку зменшення розміру пенсії може статися при переході з одного виду пенсії на пенсію за іншим законом (наприклад, з пенсій за вислугою, держслужбовцем, військовою пенсією перехід на пенсію за віком, а в деяких випадках — з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком)). У цьому випадку має використовуватись показник середнього заробітку за 3 попередні роки до переходу на нову пенсію. Однак іноді у Пенсійному фонді використовують показник, який використовувався у попередній пенсії. У деяких випадках різниця сягає кількох тисяч гривень.

Коефіцієнт стажу (що більше, то краще). Тут все залежить від правильних підрахунків. Наприклад, трапляються випадки, коли ПФ не враховує якийсь період трудової діяльності, не повідомляючи про це пенсіонеру. Також іноді самі пенсіонери просто не знають, що ще якийсь період їхнього життя може бути віднесений до пенсійного стажу. Наприклад, догляд за непрацюючою матір'ю, за дитиною до досягнення 3 років, навчання на денному відділенні, у тому числі на курсах та інше.

Коефіцієнт заробітку (чим більше, тим краще). Для розрахунку береться заробіток пенсіонера з персоніфікованого обліку з липня 2000 року. І за бажанням пенсіонера 60 місяців поспіль за будь-який період до липня (по червень включно) 2000 року. У цьому випадку пенсіонер має отримати довідку про зарплату на підприємстві (або в архівній установі) та подати її до Пенсійного фонду. Можна подавати довідку і за більший період, і просити Фонд вибрати відповідний період 60 місяців. Якщо заробіток до липня 2000 року впливає збільшення коефіцієнта заробітку (що більше, то краще), його не враховують. Проте трапляються випадки, коли за певні місяці заробітку у Пенсійному фонді проставляли нулі, що зменшувало коефіцієнт. Також під час розрахунку коефіцієнта заробітку проводиться автоматична оптимізація, коли з розрахунку виключаються до 10% загального стажу. Але і тут є випадки, коли можливо краще провести автоматичну оптимізацію, що відповідно впливає на розмір пенсії у бік її збільшення. Наприклад, коли пенсіонер перебував у відпустці для догляду за дитиною (у період з липня 2000 року).

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Фото donbasssos.org/

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