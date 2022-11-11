Потрібно сподобатись Кролику: у чому зустрічати Новий 2023 за знаком Зодіаку

Рік Водяного Кролика, який змінить неспокійний Рік Тигра, настане 22 січня, і до його зустрічі потрібно добре підготуватися.

Пріоритетними будуть кольори води, але не можна забувати і про потужний вплив панівних планет. Так, 2023-м роком керуватимуть Марс, який «любить» червоний та помаранчевий, класичні чорний та білий, а також Юпітер, якому імпонують бірюзовий колір та фіолетовий, наголошують астрологи.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Рік Кролика — чудовий час вашої особистої реалізації, адже Марс є покровителем вашого знака. Свято потрібно зустріти у яскравому вбранні будь-якого червоного відтінку, але поєднувати його з базовими. Наприклад, червоне плаття та чорні туфлі. Актуальними будуть і чоловічі елементи одягу. Сукню цілком можна замінити костюмом у темних тонах та зробити яскравий макіяж.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Щоб бути щасливими у 2023 році, Тельцям необхідно вибрати природність, простоту та непомітний шик. Наприклад, доречною буде бежева сукня, доповнена дорогою стильною шкіряною сумкою, золотим браслетом, камінчиками у вухах. Актуальна гамма кольорів: від білого до сіро-блакитного.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зробіть ставку на комфорт: зручний вільний одяг, в якому можна не тільки валятися на дивані, є до відвалу, а й танцювати будь-які танці, хоч брейк-данс. У 2023 році Близнюкам буде добре у вогненних відтінках, а з прикрас варто придивитися до великих кілець, масивних намистин-ланцюгів та багатошарових браслетів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Свято Ракам потрібно зустріти у романтичному настрої, тому жодних штанів. Надягніть або м'який пуловер і спідницю, або трикотажне плаття, яке зробить вас просто чарівною і спокусливою. Настрій піднімуть казкові елементи, сніжинки, зірочки — у вбранні та прикрасах. А ось колір аутфіту для вас — будь-який ніжний, хоч бірюзовий, хоч небесно-блакитний, або навіть білий.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Угамувати вас у таке свято — просто блюзнірська витівка. Будьте в центрі, блищать — це повністю відповідає вашій натурі. А щоб підкреслити індивідуальність, надягніть яскраво-золотисте вбрання, придбане не в першому ж економ-магазині, а в брендовому. Не пошкодуєте грошей на новорічне вбрання — Кролик не пошкодує благ для вас наступного року.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

А ось Дівам краще зробити ставку на класичний аутфіт без зайвого декору. Акцентуйте увагу на чомусь одному: сумці, прикрасі, взутті або губах червоного кольору. Основна гама, яка зробить вас щасливими у Новому році — це колір індиго, бірюзовий, білий та синій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Придивіться до нових тенденцій моди. Ви відчуєте свято повною мірою, якщо проміксуєте шик та класику та нові віяння. Однак тут потрібно оволодіти бодай азами дизайнерського мистецтва, щоб не виглядати смішно та безглуздо. У кольорі Терези не обмежені: підійде і строгий чорний, і романтичний блакитний, і вишуканий зелений.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Немає нічого природнішого для жінок-Скорпіонів, ніж таємниця, вкрита чорним оксамитом або червоним атласом. Ці кольори впишуться навіть у контекст Нового року Водяного Кролика. Крім того, застосовуйте максималізм: сукня в підлогу, чоловічий костюм, напівпрозора туніка (якщо ситуація дозволить).

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У новорічному вбранні Стрільців потішать етно-мотиви. Орнамент краще вибрати складний, візерунчастий, у блакитних, синіх або бузкових тонах. Якщо ж хочеться однотонності, то можна додати прикраси із змістом, а сукню вибрати зовсім без малюнка.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги можуть надіти навіть ту саму маленьку чорну сукню, яка вже не раз їх виручала. Все одно ніхто не відрізнить його від нового вбрання, якщо додати яскравий червоний бант, масивний пояс, довгі блискучі намисто. Успіх принесуть натуральні камені, особливо діаманти.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Не обмежуйте себе одним кольором. Найкраща порада вашому знаку зодіаку — грати з відтінками, поєднуючи їх несподівано та сміливо. Доречним буде вбрання з ефектом металік та градієнтом. Стильова спрямованість також варіативна. Наприклад, гранж чи бохо.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам потрібно відпустити фантазію та просто відчути настрій свого Нового року. А для цього не треба поспішати. Ближче до свята ви зможете обрати найактуальніше вбрання. З колорів варто придивитися до білого, синього, блакитного або зеленого. Але не варто забувати і про вогняні мотиви володаря Марса.

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