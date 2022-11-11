Під Вінницею чоловік вбив дружину у день весілля, а тіло її кинув у колодязь

На Вінниччині затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї дружини. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Щоб приховати злочин, тіло вбитої чоловік викинув у колодязь своїх сусідів, а дітям сказав, що їхня мама поїхала до Харкова.

Сім'я переїхала на Вінниччину зі сходу України після початку війни.

Повідомлення про зникнення 37-річної жінки надійшло до поліції 31 жовтня від її дітей. Востаннє вони бачили матір 20 жовтня.

Діти розповіли, що того дня батьки одружилися і ввечері разом відзначали подію. Вранці вони помітили, що матері нема. Батько їм розповів, що вона поїхала до Харкова навідатися до їхньої квартири, а сам за кілька днів пішов з дому.

У будинку залишилося шість дітей, найстаршому з яких — 18 років, а наймолодшому — 2 роки. Чотирьом дітям чоловік рідний батько.

Поліцейські опитали місцевих жителів, прочісували лісові масиви, перевіряли нежитлові домогосподарства та підвальні приміщення.

3 листопада тіло жінки виявили у покинутій криниці у сусідському дворі, де ніхто не живе.

Оперативники затримали 46-річного чоловіка 4 листопада.

Зібрані докази змусили чоловіка зізнатися у скоєному злочині.

Попередньо встановлено, що під час застілля між подружжям виникла побутова сварка. Під час конфлікту чоловік руками та ногами завдав дружині близько 10 ударів по різних частинах тіла. Жінка померла.

Увечері тіло вбитої чоловік виніс у двір і кинув у сусідську криницю. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник присипав колодязь листям та гілками дерев.

Чоловіка затримали, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Бахмачі Чернігівської області чоловік битою вбив свою дружину.

А в Дніпрі жертвою п'яного чоловіка стала його співмешканка — чоловік жорстоко побив жінку й жбурнув у неї металевим прутом. Від отриманих травм потерпіла померла.

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