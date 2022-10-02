Святкування дня народження закінчилося смертю: чоловік убив дружину, кинувши в неї арматуру під час «застілля»

В Дніпрі по вулиці Вугільній (Чечелівський район міста) сталося чергове п'яне вбивство, жертвою якого виявилася співмешканка одного з містян.

Під час застілля між ним і жінкою виникла сварка, під час якої 55-річний чоловік жорстоко побив жінку, а на додачу жбурнув у неї металічним прутом. Від отриманих травм потерпіла померла, повідомили в обласному управлінні поліції.

Нападника було затримано (за данимиЗМІ, спочатку він зізнавався у скоєному, однак потім почав це заперечувати), а на місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину.

30 вересня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Досудове розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, напередодні кривавим убивством закінчилась і сімейна сварка під Києвом — чоловік вбив власного сина і розчленував його тіло, аби позбутися слідів злочину.

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