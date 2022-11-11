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Погода

Останні теплі вихідні: синоптикиня повідомила про швидке погіршення погоди

14:59 11 листопада 2022
осінь

Як і обіцяли синоптики, у вихідні в Україні збережеться відносно тепла погода. А з понеділка, 14 листопада, очікується похолодання. Такий прогноз склала синоптикиня Наталя Діденко.

«12−13 листопада в Україні антициклон Charly принесе суху, бездощову, безсніжну погоду в усіх наших областях», — пише Діденко.

Температура повітря протягом дня очікується у межах +8…+13 градусів, у Криму до +12…+15 градусів.
У нічні години — +3 … +8 градусів.

При цьому синоптикиня зазначає, що можливі пориви вітру — західного та північно-західного.

У Києві 12−13 листопада очікується поривчастий вітер. Але ж дні будуть сухими, опадів не очікується.
Температура повітря у столиці ще буде досить високою, вдень близько +10…+12 градусів.

А з понеділка-вівторка в Україну заходить повітря з нижчими градусами. Очікується похолодання.

Нагадаємо, про похолодання з 14 листопада раніше попереджала заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня.

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