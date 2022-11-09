Очікуються дощі, вітри та тумани: в Україні різко зміниться погода

Погода на більшій частині Україні ще радує теплом, однак це скоро зміниться. Зокрема, у четвер, 10 листопада, атмосферний фронт спричинить невеликі дощі в західній частині нашої країни. Вітер очікується південний, у західній частині змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Як спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич, знизиться і температура повітря — вночі стовпчики термометрів коливатимуться між позначками +4-+9 °С, проте у східній та північно-східній частині температура знизиться до 0 °C. Тим не менш вдень очікуються помірні «градуси» — +9-+14 °С, а на Одещині — і до +17 °С.

У п'ятницю, 11 листопада, у західній частині України та на Київщині очікується невеликий, подекуди помірний дощ. На решті території країни без істотних опадів. Подекуди можливі тумани. Вітер переважно південно-східний, у західній частині північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +3-+8 °С, вдень +7-+12 °С, а на півдні — до +16 °С.

На вихідні, 12 — 13 листопада, істотних опадів не прогнозується, лише вночі суботи місцями у західних областях пройде невеликий дощ.

Вітер у неділю посилиться до 9 — 14 м/с, а на Лівобережжі вдень можливі пориви й до 15 — 20 м/с. Втім, температура повітря від того суттєво не зміниться.

Нагадаємо, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в коментарі «ФАКТАМ» спрогнозувала ще більш відчутне похолодання в Україні, починаючи з 14 листопада.

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