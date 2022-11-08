Листопад ще побалує українців теплом: синопткиня розповіла, коли чекати на серйозне похолодання

Синопткиня Наталія Діденко, яка раніше прогнозувала потепління, повідомила, що у середу, 9 листопада, температура повітря становитиме +10+14 градусів, трохи прохолодніше буде східних областях, де очікується до +7+10 градусів.

«Південний антициклон організує суху, часто навіть сонячну, погоду в більшості наших областей — дощів у середу не буде. Тумани — будуть», — зазначає вона.

У Києві 9 листопада очікується потепління до +13 градусів, дощ не передбачається.

За її прогнозом, з наступного тижня варто очікувати на «логічне листопадове похолодання».

А заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ», що осіння тепла погода утримається в Україні протягом 12−13 листопада. Невеликі дощі пройдуть, хіба що, 10 листопада на заході, а 11 листопада — у більшості областей.

Температура вночі — від 1 до 7 градусів тепла, у східних та південно-східних регіонах — до 3 градусів морозу.

За її словами, протягом 14−18 листопада очікується погода без опадів. З півночі Європи пошириться холодне повітря, температура вночі будет від +3 до -3 градусів. На сході — до 6 морозу. Вдень — до +2+8 градусів, на півдні — до +10, у Закарпатті — до +8+13 градусів.

Раніше синоптики прогнозували, що зимою 2022−2023 року температура буде на 1−2 градуси вище за норму, розраховану за період 1991−2020 роки. Ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди низька.

Фото Pixabay

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