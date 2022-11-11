У ПФУ пояснили, що робити, якщо не сформувався електронний лікарняний

Електронний листок непрацездатності, який формує лікар, можна переглянути в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду.

При цьому, за інформацією ПФУ, електронний листок непрацездатності може не сформуватися з кількох причин:

- у реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування відсутня інформація про трудові відносини особи на дату початку періоду її непрацездатності;

- у відповідному реєстрі відсутнє повідомлення про прийняття працівника на роботу;

- в обліковій картці застрахованої особи наведено некоректні або неактуальні відомості.

У першому випадку, після перевірки відсутності нарахування зарплати у розділі «Моя заробітна плата» — Заробітна плата/дохід (за страхувальниками)", слід звернутися до роботодавця.

Роботодавець повинен надати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого чи сплаченого працівнику, сум утриманого податку та єдиного соціального внеску.

У другому випадку також слід звернутися до роботодавця, який повинен заздалегідь повідомляти Державну податкову службу про прийняття людини на роботу.

Можна виправити неточні відомості, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього у лівому бічному меню у розділі «Комунікації з ПФУ» потрібно вибрати «Анкета для зміни даних у Реєстрі застрахованих осіб», заповнити її та надати документи, що підтверджують вашу інформацію. Зміни будуть внесені до облікової картки протягом п'яти днів.

Коли всі проблеми будуть усунуті, потрібно знову звернутися до лікаря щодо повторного відправлення лікарняного до електронного реєстру.

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