Як розраховується доплата за понаднормовий стаж та розмір індексації пенсії: пояснення юриста

Часті зміни у законодавстві призводять до того, що далеко не кожному пенсіонеру під силу самостійно розібратися у тому, чому він має такий розмір пенсії, чому він не отримує певних доплат за стаж і т.д.



Тому видання «На пенсії» звернулося до незалежного консультанта Сергія Коробкіна з проханням дати відповіді на питання читачів, які найчастіше зустрічаються.



Юрист нагадав, що згідно з законом для розрахунку пенсії враховуються дані про зарплату за всі періоди роботи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії.

На підставі даних про зарплату за всі ці роки (місяці) виводиться індивідуальний (середній) коефіцієнт зарплати, який потім множиться на середню зарплату по країні за три роки, що передують року призначення пенсії.



У жовтні 2017 року провели так зване осучаснення пенсій тим, хто пішов на пенсію у попередні роки.

Замість старих показників за попередні роки їм врахували таку саму зарплату, як і тим, хто вийшов на пенсію того ж 2017 року (за 2014−2016 роки). Таким чином, усім людям, які одержують пенсію за нормами Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», для розрахунку пенсії з жовтня 2017 року почали застосовувати однаковий, новий, показник середньої зарплати — 3764,40 гривні.



Якщо людина продовжувала працювати, то прожитковий мінімум, який вважався при встановленні їй пенсії, за наступних перерахунків пенсії не змінювався, хоча прожитковий мінімум поступово збільшувався.



Після звільнення, пенсія перераховується з застосуванням чинного на той момент показника прожиткового мінімуму.

(З 1 липня 2022 року прожитковий мінімум збільшився до 2027 гривень. З 1 грудня він буде 2093 гривні).

Юрист навів приклад, коли людині призначали пенсію у липні 2017 року, прожитковий мінімум становив 1312 гривень. Людина продовжувала працювати, то за наступних перерахунків пенсії цей показник не змінювався, хоча прожитковий мінімум поступово збільшувався.

Наприклад, у серпні 2021 року прожитковий мінімум становив вже 1854 гривні. Але доплату за наднормативний стаж рахували, виходячи зі старого показника 2017 року, — 1312 гривень.

Таким чином, розмір доплати за 11 років наднормативного стажу на серпень 2021 року становив 144,32 гривні.

Коли людина звільнилася у січні 2022-го року, то пенсію перерахували з застосуванням чинного на той момент показника прожиткового мінімуму — 1934 гривні. Таким чином, доплата за понаднормативний стаж становила 212,74 гривні.



Коробкін зазначив, що зазначений вище розмір середньої зарплати за 2014−2016 роки у наступні роки був кілька разів проіндексований, і з 1 березня 2022 року він становив 6186,32 гривні.

Він навів розрахунок пенсії на 1 липня, якщо розмір пенсії за віком 2682,33 гривні. Її сума становила 2905,23 гривні, у тому числі:

(6186,32×0,93412×0,46417, де 0,46417 — коефіцієнт стажу);

доплата за наднормативний стаж — 222,90 гривні.

За законом індексацію пенсій передбачено щороку у березні. За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, індексацію у березні 2023 року буде проведено.



Нагадаємо, в уряді розповіли, коли в Україні буде введено накопичувальні пенсії.

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