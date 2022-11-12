Дмитро Лунін: «У Полтавській області відновлюють важливий міст, що з’єднує кілька регіонів»

У Кременчуцькому районі Полтавської області відновили капітальний ремонт мосту через Сулу, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Цей міст — частина дороги Н-08 Бориспіль — Маріуполь та важлива транспортна артерія між північчю, центром та півднем України. Довжина мосту — 214 метрів.

«Міст побудований 60 років тому, був у аварійному стані. Завершити ремонт планували у вересні, проте через повномасштабне вторгнення росії роботи призупинили. Нині їх відновили. Дорожники працюють, щоб якнайшвидше запустити рух. Коли країна воює та захищається, ми всі розуміємо пріоритети. Але інфраструктуру та дороги ремонтувати треба. Це наша безпека! Ця ключова сфера не повинна зупинятися», — зазначив Дмитро Лунін.

Він додав, що, попри війну, цього року на Полтавщині продовжували ремонтувати місцеві дороги у більшості громад області. Відновили 350 тис. кв. м дорожнього покриття.

«Кілька років тому ми започаткували в області практику спільних ремонтів місцевих доріг. Пріоритетність ділянок обирають самі громади. Цього року місцеві автодороги ми відновлювали у 40 громадах із 60-ти. Відремонтували 250 дільниць, більшість — суцільними картами», — резюмував Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що за підсумками минулого року Полтавщина вдруге стала лідером по ефективності ремонту місцевих доріг. 100% коштів, передбачених для проведення робіт, використали. Це найкращий показник серед областей України. За словами Дмитра Луніна, у 2021 році планували відремонтувати 80 км місцевих доріг та 1 моста. Однак відновили 116 км автошляхів, на 40% більше, ніж передбачалося. Таких результатів досягли завдяки чіткій організації та злагодженій роботі всіх відповідальних служб області.

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