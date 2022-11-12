«Закидати камінням»: російські фанатики вимагають кари для путіна після відступу з Херсону

Після відступу армії росії з Херсона, який був окупований з 3 березня 2022 року, партія війни в рф почала критикувати російські еліти і закликає на «принесення в жертву» володимира путіна, повідомляє dialog.ua.

Одним із перших заклик до побиття камінням господаря кремля озвучив ідеолог російського фашизму Олександр Дугін. Він написав у себе в телеграм-каналі, а пізніше видалив пост, що народ нібито дав своєму «правителю абсолютну повноту влади, а він усіх — народ, державу, людей — у критичний момент рятує». Однак умови колективного договору було порушено, а тепер на путіна чекає доля «царя дощів», тобто його мають забити камінням за те, що він не виправдав очікування плебсу.

Потішний польовий командир формування так званої «ДНР» і письменник Захар Прилєпін продовжує стверджувати, що путіна нібито багаторазово вводили в оману його підлеглі. Після втечі окупантів із Херсона він закликав «правду говорити» і порівняв помилки президента рф із помилками Йосипа Сталіна, зокрема з Фінською війною.

Націоналіст Єгор Холмогоров, який цинічно радів ракетному удару по Вінниці 14 липня, заявив, що щасливий поверненням Херсону під контроль України без «жестів доброї волі». Однак він не впевнений, що в майбутньому російська армія утримає сухопутний коридор до Криму, тобто частину Херсонської області на лівому березі Дніпра.

Тим часом російська армія дуже незадоволена такими самозваними командирами, як «кухар путіна» і начальник Чечні.

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